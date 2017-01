Contact High

Hans Wurst und Max Durst basteln an ihrer Karriere als Buffetmagnaten, der Kleinkriminelle Schorsch will eigentlich Autorennen schauen, was Mao eigentlich könnte, müsste er nicht auf die Tochter einer Freundin aufpassen, während Harry sich am liebsten mit seinen blonden Mechanikern vergnügen würde.



Aber Woytilas Tasche macht allen einen Strich durch die Rechnung.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen