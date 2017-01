Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

"Eine Akademie für den ländlichen Raum, was soll das sein?", fragen sich Stermann und Grissemann in der ersten Willkommen-Österreich-Ausgabe im neuen Jahr und sprechen über "den einzigen heimischen Politiker, der sich mit einem Schwamm frisieren kann".



Auch maschek. schauen nach Niederösterreich, das in Zukunft ein Anziehungspunkt für "musikalisch hoffnungslos Untalentierte" werden soll.



"Was spielt in deinem Leben eine größere Rolle Kühe oder Kino?", fragt Grissemann im Gespräch mit Schauspieler und Landwirt Tobias Moretti. Der Tiroler ist neben Newcomerin Violetta Schurawlow Hauptdarsteller im neuen Stefan-Ruzowitzky-Film "Die Hölle". Der Action-Thriller ist ab 19. Jänner in den heimischen Kinos zu sehen. "Action hat so einen blöden Beigeschmack", meint der Oscar-gekrönte Regisseur, "Da sieht man immer diese alten Säcke herumspringen. In 'Die Hölle' ist das anders."



"Keine Angst, ich werde nicht meine Nase unter deine Achsel stecken", kann Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher Stermann beruhigen. Sie erforscht den Eigengeruch von Menschen und wie er auf das Zusammenleben wirkt. In Willkommen Österreich erklärt sie, wie die Geruchsproben genommen werden und warum das Aussehen eines Menschen vollkommen überschätzt wird. Fachwissen unterhaltsam zu übermitteln, gelingt Elisabeth Oberzaucher nicht nur im Gespräch mit Stermann und Grissemann, sondern auch auf der Bühne mit den "Scinece Busters".



Die ansteckende Energie von Russkaja darf auch im neuen Jahr nicht fehlen. Die Willkommen-Österreich-Band sorgt für den musikalischen Rahmen der ersten WÖ-Ausgabe 2017.