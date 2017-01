Dawson's Creek Luftschlösser

Mit ihren letzten Ersparnissen haben Joey und Bessie ihr Haus in eine Frühstückspension umgewandelt. Leider sind weit und breit keine Gäste in Sicht. Pacey hat die rettende Idee: Er lädt übers Wochenende einen renommierten Reisejournalisten in die neue Pension ein. Jens Großmutter, Dawsons Eltern, Andie, Jack und Jen spielen die restlichen Gäste. Zunächst scheint Paceys Plan jedoch nicht aufzugehen.