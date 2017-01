Grey's Anatomy Wahrheit tut weh

Cristina und Owen haben sich einen Tag frei genommen, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. Cristina zwingt Owen, ihr alle intimen Details seiner Affäre zu erzählen. Inzwischen hat Mark am Seattle Grace Hospital die Führung übernommen. Schon bald geraten Richard und Mark aneinander. Die anstehenden Prüfungen rücken immer näher und die Assistenzärzte stürzen sich ins Lernen. Nur Meredith fühlt sich schon sicher genug.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)