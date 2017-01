Wickie und die starken Männer 3D Ein lauschiges Plätzchen

Erschrocken stellen die Wikinger eines Morgens fest, dass ihr schönes Dorf von Eindringlingen eingenommen wurde. Nicht von irgendwelchen Feinden oder gar von Sven dem Schrecklichen, sondern vom schwedischen König und seinem Gefolge. Dieser will Flake nämlich zu seiner Sommerresidenz erheben. Die Wikinger und ihre Familien müssen ihre Häuser unverzüglich verlassen, so sehr sie sich auch dagegen sträuben. Doch Wickie lässt sein geliebtes Flake nicht so einfach im Stich.