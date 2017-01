The Millers Wir müssen reden

Nathan und Ray wollen sich amüsieren und gehen in einen Club tanzen. Alles scheint perfekt zu laufen. Die gutaussehende Beth ist Nathan zugetan. Als er sie jedoch nach Hause mitnimmt und mit ihr ins Schlafzimmer geht, treffen sie dort auf seine Mutter Carol. Nathan ist daraufhin die Lust vergangen und schickt Beth weg. Carol findet das seltsam und will ihren Sohn am nächsten Tag dazu zwingen, offen über Sex zu sprechen.