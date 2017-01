Die Goldbergs Die Rabattfalle

Beverly ist beim Einkaufen von Rabatten besessen. Sie kennt jeden Trick, um Geld zu sparen. Als Erica einen Job in einem Supermarkt annimmt, nutzt Beverly dies für ihre Zwecke aus. Es dauert nicht lange und sie bringt Erica damit in eine schwierige Situation. In der Zwischenzeit ist Barry davon überzeugt, vom Pech verfolgt zu sein. Mit einem Trick möchte Pops ihm helfen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)