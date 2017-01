Hot In Cleveland Im Geisterhaus

Sturm Mary zieht auf und wird immer heftiger. Elka ist mulmig zu mute, ist doch eine Frau namens Mary genau vor 50 Jahren in diesem Haus ermordet worden. Elka befürchtet, dass der Geist sich an ihr rächen will. Viktoria kommt vom Urlaub zurück und hat Chill im Schlepptau. Überraschend taucht auch noch Joys Mutter auf, die ihr ihren neuen Freund vorstellt. Joy ist entsetzt, da sie mit Daniel vor etlichen Jahren eine Affäre hatte.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)