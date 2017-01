House of Cards Mehr als ein Ehepaar

Claire bestreitet die anstrengende Wahl-Kampagne nun alleine mit Tom an ihrer Seite, da Frank seine transplantierte Leber schonen soll. Um sich gegen seinen Gegner Conway außenpolitisch zu behaupten, schlägt Frank eine härtere Gangart für das Regime in Syrien vor...

Inhalt - 'Mehr als ein Ehepaar', IV/11

Bei Frank macht sich der Stress des Wahlkampfes bemerkbar. Seine Ärzte raten ihm, Flugreisen einzuschränken. Er riskiert sonst, dass sein Körper die transplantierte Leber abstößt. Deshalb übernimmt Claire Teile der Wahlkampftour. Sie wird von Tom begleitet. Um sich politisch gegen Conway zu behaupten, will Frank das militärische Engagement gegen das Terrorregime in Syrien verstärken. Und der Journalist Hammerschmidt ist Franks Machenschaften auf der Spur.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



DARSTELLER

Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Neve Campbell (LeAnn Harvey)

Ali Mahershala (Remy Danton)

Derek Cecil (Seth Grayson)

REGIE

Kari Skogland