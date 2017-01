Scrubs - Die Anfänger Mein Größenwahn

Turk nimmt J.D. mit auf die Chirurgenstation. Schnell hat das junge Team J.D. auf der Schaufel. Um von sich abzulenken, erzählt J.D. peinliche Geschichten aus Turks Vergangenheit, was diesen ziemlich verletzt. Elliot fällt eine CD von U2 in die Hände, was ihr ein begeistertes 'Ich liebe dich' entlockt. Paul bezieht das Geständnis fälschlicherweise auf sich.