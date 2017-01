Die Simpsons Fern der Heimat

Die Bürger von Springfield wollen die Simpsons nicht mehr in ihrer Stadt haben. Viel zu oft mussten sie Barts Streiche und Homers betrunkene Eskapaden ertragen. Aber auch Lisas Umweltbemühungen haben die Stadt schon fast einmal ruiniert. So wandern die Simpsons aus nach 'Outlands'. Nur Marge schafft es nicht, sich im neuen Zuhause wohlzufühlen. Sie will zurück nach Springfield.