Criminal Minds: Beyond Borders Wertlos im Leben, wertvoll im Tod

Zwei junge amerikanische Männer, die in Mumbai das Holi-Festival besuchen, sind plötzlich spurlos verschwunden. Jack und sein Team sollen der Sache auf den Grund gehen. Einer der Männer wacht in einem Slum mit einer frischen Wunde wieder auf. Ihm wurde eine Niere entnommen. Wenig später stirbt er im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Zunächst gehen die Ermittler von illegalem Organhandel aus, was keine Seltenheit in Mumbai ist.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Gary Sinise (Jack Garrett)

Tyler James Williams (Monty)

Daniel Henney (Matt Simmons)

Alana De La Garza (Clara)

Annie Funke (Mae)

REGIE

Rob Bailey