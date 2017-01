Supernatural Blutsbrüder

Der Vampir Benny ist im Fegefeuer zu Deans Verbündetem und sogar Freund geworden. Nun will sich Benny an dem Vampir Quentin, der ihn einst zum Vampir gemacht hatte, rächen. Dean will seinem Freund Benny dabei helfen, ohne Sam davon zu erzählen. Unterdessen denkt Sam wehmütig daran zurück, wie er und die Tierärztin Amelia Richardson sich langsam näher gekommen sind.