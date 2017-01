Snow White & The Huntsman ("Snow White and The Huntsman") Bildgewaltiges Action-Fantasyspektakel

Die liebliche Kristen Stewart soll eigentlich im Auftrag der bösen Königin Charlize Theron von Jäger Chris Hemsworth beseitigt werden. Doch der erliegt umgehend Snow Whites Charme und hilft ihr, ihr Königreich zurückzuerobern...

Sehr frei nach dem Grimmschen Märchenklassiker "Schneewittchen" inszenierte der englische Werbefilmer Rupert Sanders eine vor allem optisch überragende, schaurig-schöne Filmadaption, für die er die derzeit angesagtesten Jungstars Hollywoods plus eine Oscarpreisträgerin gewinnen konnte. "Twilight"-Heroine Kristen Stewart darf nun als taffe Snow White ihr kämpferisches Naturell zeigen, der ehemalige 'sexiest man alive' Chris Hemsworth ("Thor") widersetzt sich dem Tötungsbefehl seiner eitlen und herrschsüchtigen Königin Charlize Theron ("Monster") und schwingt sich lieber zu Snow Whites Beschützer auf. Britische Schauspielstars wie "Die Säulen der Erde"-Kollegen Ian McShane und Sam Claflin (zuletzt mit der Romanze "Love, Rosie – Für immer vielleicht" in unseren Kinos) ergänzen mit formidablen Darstellungen das hochkarätige Ensemble.



"Snow White & the Huntsman" war der letzte Film des beliebten britischen Charaktermimen Bob Hoskins ("Falsches Spiel mit Rober Rabbit", 1988), der am 29. April 2014 mit 71 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung starb.

Zwei Oscarnominierungen Für die überwältigenden Special Effects, darunter ein extravaganter Krähenkragenmantel der Königin (siehe Bild links), gab es eine Oscarnominierung, die ausgefallenen Kostüme der dreifachen Oscargewinnerin Colleen Atwood wurden ebenfalls für einen Goldjungen nominiert.



FORTSETZUNG IM FRÜHJAHR 2016

Nach dem fulminanten Erfolg an den Kinokassen bei einem weltweiten Einspiel von $396,6 Millionen Dollar war ein Sequel nur eine Frage der Zeit. "The Huntsman: Winter's War " mit erneut Charlize Theron als Königin Ravenna und Chris Hemsworth als titelspendender Jäger lief im April 2016 in unseren Kinos.

Funken am Set "Twilight"-Darling und damaliges Robert-Pattinson-Sweetheart Kristen Stewart sorgte für Furore unter ihren (und noch mehr unter Pattinson-) Fans, als ihre Affäre mit Regisseur Rupert Sanders während der Dreharbeiten bekannt wurde. Pikant: Sanders Ehefrau Liberty Ross spielte ebenfalls im Film mit (Königin Eleanor) und war über das Techtelmechtel naturgemäß not amused. Das ehemalige Model erteilte dem treulosen Vater ihrer beiden Kinder den Weisel und schickte ihm die Scheidungspapiere. Das Paar ist nun offiziell seit 23. Juli 2014 geschieden.

CHARLIZE THERON Die 41-jährige gebürtige Südafrikanerin ist demnächst in der neuesten Ausgabe des Bollidenspektakels "The Fast and the Furious" in den Kinos zu sehen: In "The Fate of the Furious" spielt sie die geheimnisvolle Cipher, die Dominic (Vin Diesel) in die Welt von Verrat und Verbrechen führt. Lesen Sie mehr zu Lesen Sie mehr zu Charlize Theron

Inhalt Neben uneingeschränkter Macht strebt Königin Ravenna nach ewiger Schönheit. Ihre Stieftochter Snow White ist als bildhübsche, rechtmäßige Thronfolgerin die größte Gefahr. Kurzerhand lässt sie sie in einen Turm sperren. Als Ravennas Zauberspiegel Snow White für die Schönste hält, schickt sie einen Jäger aus, der ihr das Herz des Mädchens bringen soll. Dieser verbündet sich jedoch mit Snow White und bildet sie zur Kriegerin aus. Gemeinsam wollen sie das Königreich von Ravennas Schreckensherrschaft befreien.

DARSTELLER Kristen Stewart (Snow White)

Chris Hemsworth (Huntsman)

Charlize Theron (Ravenna)

Sam Claflin (Prince William)

Ian McShane (Beith)

Bob Hoskins (Muir)

Nick Frost (Nion)

Ray Winstone (Gort)

Toby Jones (Coll)