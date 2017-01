ORF-Premiere: Maleficent - Die dunkle Fee ("Maleficent") Bombastische Märchenverfilmung

Opulent ausgestattete, optisch überwältigende Neuverfilmung des Dornröschen-Märchens aus dem Hause Disney. Hauptdarstellerin und Produzentin Angelina Jolie brilliert als dunkle Fee Maleficent, die ihren Fluch über die bezaubernde Königstochter Elle Fanning bald bereut.

Frei nach dem Grimm-Klassiker "Dornröschen" (im Original "La belle au bois dormant" von Charles Perrault aus dem Jahre 1697) inszenierte der zweifach oscar-geadelte ehemalige Produktionsdesigner und Special-Effects-Supervisor Robert Stromberg ("Avatar - Aufbruch nach Pandora", "Alice im Wunderland") das Märchen der zu ewigem Schlaf verfluchten Königstochter nun aus der Sicht der 'bösen' Fee Maleficent, die im Grunde so böse gar nicht ist.



ZUR STORY

Maleficent führte einst ein glückliches Leben in ihrem Feenreich bis König Stefan sie in seiner Machtgier ihrer Flügel beraubte und sich ihr Herz versteinerte. Seine Tochter Aurora belegte sie nach der Geburt mit einem Fluch, der das Mädchen nach ihrem 16. Geburtstag in einen todesähnlichen Schlaf versetzen soll. Als sie Aurora aber zu einem hübschen, fröhlichen Teenager heranwachsen sieht, bereut Maleficent ihren Fluch und versucht ihn zurückzunehmen.

Angelina Jolie gibt als Titelheldin mit ihren waffenscheinpflichtigen Wangenknochen eine imposante Figur, die bedrohlich und auch verletzlich sein darf und in den kreativen Fantasiekostümen (Oscarnominierung!) eine wahrlich elegante Erscheinung darstellt. Daneben sorgt Regisseur Stromberg auch für verspielte Szenen mit possierlichen Tierchen und drolligen Feen und fand in Jungstar Elle Fannning ("Super 8") die perfekte Märchenprinzessin Aurora.



Neben weiteren prominenten Darstellern wie Imelda Staunton als gute Fee Flora und Sam Riley als diabolischer treuer Gefährte Diaval ist es vor allem das Schauspieldebüt von Angelina Jolies leiblicher Tochter Vivienne, das für Aufmerksamkeit bei den Dreharbeiten sorgte. Angelina Jolie hat übrigens schon für einen zweiten Teil "Maleficent 2" unterschrieben (wie auch Filmpartnerin Elle Fanning), der derzeit noch in der Planungsphase steckt.

Inhalt Die Fee Maleficent lebt im magischen Reich der Moore. In Kindheitstagen befreundet sie sich mit Stefan, einem verwaisten Buben aus dem benachbarten Königreich der Menschen. Als sie zur Beschützerin der Moore herangewachsen ist, erklärt ihr der machtgierige Menschenkönig den Krieg. Zunächst kann sie den Angriff abwehren. Stefan beraubt sie jedoch hinterhältig ihrer Flügel und steigt zum Thronfolger auf. So erscheint Maleficent zur Taufe seiner Tochter Aurora und belegt sie mit einem bösen Fluch. 16 Jahre später bereut sie ihre hartherzige Rachsucht, kann den Lauf des Schicksals aber nicht mehr ändern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Angelina Jolie (Maleficent)

Elle Fanning (Aurora)

Sam Riley (Diaval)

Sharlto Copley (König Stefan)

Imelda Staunton (Knotgrass)

Lesley Manville (Flittle)

Vivienne Jolie-Pitt (Aurora, 5 Jahre alt)

Zahara Jolie-Pitt (Mädchen)

Pax Jolie-Pitt (Bub)

REGIE

Robert Stromberg

DREHBUCH

Linda Wolverton

KAMERA

Dean Semler

MUSIK

James Newton Howard

STORY

Charles Perrault (Märchen 'La belle au bois dormant')

Jacob Grimm (Märchen 'Dornröschen')

Wilhelm Grimm (Märchen 'Dornröschen')

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)