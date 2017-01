CSI: Vegas Verlockend

In Las Vegas treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Der Täter geht immer nach dem gleichen Muster vor. Tage bevor er seine Opfer ermordet, schneidet er ihnen in aller Öffentlichkeit die Haare ab. Bislang haben sich elf Frauen bei der Polizei gemeldet, deren Frisur von dem Psychopathen zerstört wurde. Die Dunkelziffer scheint aber weit höher zu liegen. Bei der ersten Leiche findet das CSI-Team einen Zopf, in den Haare von 26 verschiedenen Personen verarbeitet sind.