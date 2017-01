Newton Solar-Strom für die Malediven, Keramik aus dem Drucker ...

Bill Gates hat es gemacht. Steve Jobs auch. Und Larry Page und Sergey Brin mit Google, sowie Marc Zuckerberg mit Facebook. Sie alle haben gemeinsam, dass sie als Start Ups in einer Garage begonnen haben, bevor sie an der absoluten Weltspitze angekommen sind. Das Silicon Valley in Kalifornien ist voll solcher Geschichten.



In einer Art neuer Goldgräberstimmung zieht es junge Unternehmer aus aller Herren Länder in die USA um dort ihr Glück zu versuchen. Mit einer guten Idee und Hartnäckigkeit können junge Forscher und Unternehmer aber auch diesseits von Kalifornien Erfolg haben. „Start Ups“ werden von der Politik entdeckt, gefördert und von der Realität gefordert. Doch wie bringt man Forscher und Wissenschaftler dazu ein Start Up zu gründen ohne dabei zu scheitern? Was macht ein erfolgreiches Start Up aus und was tut man, wenn es doch schief geht und das Unternehmen scheitert?



Wir begleiten zwei österreichische Start Ups, die es mit Solarstrom bis an die Weltspitze schaffen wollen von Wien bis auf die Malediven, schauen wie junge Talente auf Kurs gebracht werden. Wir fragen nach beim heimischen Weltmarktführer für 3D-Keramikdruck und haben auch die Gründerinnen und Gründer besucht, die mit ihrer Idee gescheitert sind und dabei Kraft für etwas Neues gefunden haben.



Gestaltung:

Stefan Emrich und Julia Harnoncourt/Drahtwarenhandlung



Moderation: Matthias Euba