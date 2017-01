Der große Gatsby ("The Great Gatsby") Oscar-prämierte Romanverfilmung

Baz Luhrmanns extravagante Neuverfilmung des F. Scott Fitzgerald Klassikers lässt Broker Nick Carraway (Tobey Maguire) in die exzessiv-opulente Welt des Emporkömmlings Leonardo DiCaprio alias Jay Gatsby eintauchen. Doch inmitten all der rauschenden Feste ist Jay ein einsamer Mann, der seine große Liebe Daisy (Carey Mulligan) zurückerobern will...

Glamour, Glanz und die ganz große Liebe Fast 40 Jahre nach der legendären Leinwandadaption mit Robert Redford und Mia Farrow ("Der große Gatsby", 1974) lässt Regie-Zampano Baz Luhrmann das New York der wilden 20er Jahre als fulminantes Pop-Märchen wiederauferstehen. Der ehemalige Ballroom-Tänzer aus down under bewies schon bei "Moulin Rouge" ein goldenes Händchen für bombastische Inszenierungen und darf sich nun in der artifiziellen Welt der Roaring Twenties richtig austoben.

Hochkarätige Starbesetzung Für die Rolle des galanten Neureichen Jay Gatsby wählte Lurhmann Superstar Leonardo DiCaprio aus, dem er in seiner poppigen Neuverfilmung "William Shakespeares Romeo + Julia" zu einem Silbernen Bären bei der Berlinale anno 1997 verhalf. DiCaprios Real-Life Kumpel Tobey Maguire ("Spider-Man") nimmt als unbedarfter Nachbar Nick Carroway die Rolle des Publikums ein und beobachtet voller Staunen die Partyexzesse, deren Faszination er auch selbst bald erliegt. Carey Mulligan (derzeit mit "Suffragette - Taten statt Wort" in unseren Kinos) bezaubert als Gatsbys große Liebe Daisy Buchanan, deren scheues Lächeln tief in eine zerrissene Seele blicken lässt. Die beiden Aussie-Stars Joel Edgerton ("Warrior") als Daisys Ehemann Tom und Jason Clarke ("Zero Dark Thirty") sowie Sasha-Cohen-Ehefrau Isla Fisher ("Shopaholic") ergänzen die souveräne Darstellerriege.

Zwei Oscars! Bei einem Produktionsbudget von $105 Millionen Dollar nahm der in 3D-Pracht gezeigte Film weltweit über $351 Millionen Dollar ein und kassierte Oscars für Bestes Kostümdesign und Beste Ausstattung.

Inhalt New York, 1922. Der junge Broker Nick Carraway bezieht ein kleines Haus in Long Island inmitten all der Prachtvillen der Neureichen. Sein Nachbar, der geheimnisumwitterte Millionär Jay Gatsby, gibt auf seinem prunkvollen Anwesen ein rauschend ausschweifendes Fest nach dem anderen. Auf der anderen Seite der Bucht, lebt Nicks Cousine Daisy mit ihrem untreuen Mann Tom Buchanan. Als eingesessener Geldadel blicken sie auf die superreichen Emporkömmlinge verächtlich herab. Doch Daisy verbindet mit Gatsby ein tiefes Geheimnis, war sie doch die Liebe seines Lebens.

DARSTELLER

Leonardo DiCaprio (Jay Gatsby)

Tobey Maguire (Nick Carraway)

Carey Mulligan (Daisy Buchanan)

Joel Edgerton (Tom Buchanan)

Isla Fisher (Myrtle Wilson)

Jason Clarke (George Wilson)

REGIE

Baz Luhrman

DREHBUCH

Baz Luhrmann

Craig Pearce

KAMERA

Simon Duggan

MUSIK

Craig Armstrong

STORY

F. Scott Fitzgerald (Roman)

Carey Mulligan Der britischen Darstellerin Carey Mulligan (aufgewachsen in Deutschland) gelang mit der Coming-of-Age-Verfilmung "An Education" im Jahre 2009 der große Leinwanddurchbruch, der mit einer Golden-Globe- und Oscar-Nominierung gekrönt wurde. Seither bezauberte sie das Kinopublikum mit feinen Darstellungen im Börsensequel "Wall Street: Geld schläft nicht" an der Seite von Shia LaBoeuf, trat in die Fußstapfen von Mia Farrow mit der Rolle der Daisy Buchanan in "Der große Gatsby" oder gab Ryan Gosling emotionalen Halt im Hochglanzthriller "Drive". Seit 5.2.2016 ist sie im britischen Wahlrecht-Drama "Suffragette - Taten statt Worte" in unseren Kinos zu sehen. Privat ist die 30-Jährige mit 'Mumford & Sons' Frontman Marcus Mumford verheiratet, mit dem sie die gemeinsame Tochter Evelyn, geboren im September 2015, hat.