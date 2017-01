Zoom - Der weiße Delfin Timetis Restaurant

Timetis Mutter Maeva muss für ihr Restaurant Besorgungen am Festland tätigen. Währenddessen soll ihre Tochter auf das Lokal aufpassen. Ihre Panik ist groß, als plötzlich Tapuna vorbeikommt und wissen will, ob für das große Festessen am Abend alles klar geht. Timeti wusste nichts von einem Festessen! Da hilft es wenig, dass Yann und Auru, anstatt ihr zu helfen, immer nur herumblödeln.