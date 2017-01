Bezaubernde Jeannie An der NASA herumgeführt

Tony ist überarbeitet. Jeannie will ihm helfen und zaubert einfach einen zweiten Tony herbei. Während der eine im Weltall herumfliegt, kann der andere sich Zuhause ausruhen oder mit Jeannie gemütlich in Paris dinieren. In der Seine-Metropole wird Tony jedoch von Kollegen erkannt, die sich mit dieser Entdeckung umgehend an Dr. Bellows wenden.