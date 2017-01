Cracked Verlorene Zeit

Trey, ein an Tourette leidendes Straßenkind, findet auf einem Spielplatz ein weggelegtes Baby. Mit viel Feingefühl gelingt es Aidan, Trey zu überreden, ihm das Neugeborene zu geben. Mittels DNA-Abgleich kann die Mutter des Kindes ausgeforscht werden: die 15-jährige Isabel, die als Baby entführt wurde und nun offenbar an einer Wochenbett-Psychose leidet. Während sich Aidan um Trey kümmert, verfolgt Daniella das Schicksal des Babys weiter und wird dabei von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)