Cracked Der Rächer

Ein Psychiater wird angefahren und schwer verletzt. Er glaubt an einen gezielten Anschlag. Seit einiger Zeit therapiert er einen Häftling, der gemordet und das Herz seines Opfers gegessen hat. Seither erhält er Drohungen. Nun soll es eine Anhörung geben, bei der entschieden wird, ob sein Klient vorzeitig frei kommen soll. Nach dem Anschlag weigert sich der Psychiater aber, das Gutachten für die Anhörung zu verfassen. Daniella erklärt sich bereit, für ihn einzuspringen und begibt sich dadurch in ungeahnte Gefahr.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)