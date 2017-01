Justified Sprengstoff

Boyd soll für Shelby und dessen Komplizen eine Mine sprengen, um einen Raubüberfall zu vertuschen. Durch eine List bringt Boyd in Erfahrung, dass dabei auch sein eigener Tod herbeigeführt werden soll. So beschließt Boyd seine 'Komplizen' auszutricksen. Und Raylan erfährt von Dewey, dass die Bennetts große Pläne haben. Dabei kommt er einem illegalen Handel mit Schecks und gefälschten Papieren auf die Spur.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)