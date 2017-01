Shaun, das Schaf Die diebische Elster

Egal, was die Elster blitzen sieht, sie muss es haben. Nicht nur, dass sie die Schafe und Bitzer quält. Der Bauer kann nicht einmal in Ruhe sein Essen zu sich nehmen, schon hat die Elster sein glänzendes Besteck gestohlen. Da kommt Shaun eine grandiose Idee, wie er dem Vogel das Diebesgut wieder abluchsen kann: Ein Megaelektromagnet muss her!