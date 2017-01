Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Absturz

T.K. stimmt endlich zu, in eine Entzugsklinik zu gehen. Allerdings fehlt es ihm immer noch an Einsicht, wie schlecht sein Zustand wirklich ist. In der Klinik trifft er auf seinen alten Kumpel Jimmy, der ihn rasch wieder auf Abwege führt. Marshall Pittmans Flugzeug wird vermisst. Pittman scheint auf mysteriöse Weise verschwunden zu sein. Und Ray Jays toller Plan geht nicht wie gewünscht auf.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)