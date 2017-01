Hot In Cleveland Auf der Straße zum Ruhm

Joy lernt ihren Boss Mitch kennen und verliebt sich auf Anhieb in ihn. Aber als Melanie dann zufällig auftaucht, hat Mitch nur mehr Augen für Melanie, was Joy nicht verborgen bleibt. Victoria soll die Oscar-Nominierungen live im TV moderieren. Ein schwerer Augenblick für sie, hofft sie doch selbst unter den Nominierten zu sein.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)