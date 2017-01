Marco und seine Freunde geraten auf hoher See in einen schrecklichen Sturm. Leider stellt sich der rettende Hafen in der Ferne im Nachhinein als Falle heraus: Strandräuber locken Schiffe in die Bucht, um ihre Fracht zu stehlen. Luigi und Shi La schaffen es gerade noch, sich an Land zu retten. Marco ist jedoch verschwunden! Verzweifelt versuchen die zwei ihren Freund zu finden und werden dabei schließlich von den Dorfbewohnern gefangen gesetzt.