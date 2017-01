My Soul to Take ("My Soul to Take") Gänsehautkino nach Mitternacht

Packender Grusel-Thriller von Wes Craven ('A Nightmare on Elm Street', 'Scream'), dem Altmeister des kalten Schauers. Sieben Jugendliche werden gnadenlos von einem Fluch verfolgt: Ein vor 16 Jahren ermordeter Serienkiller hat Rache geschworen. Ein Entrinnen scheint unmöglich. Alptraumhafte Spannung garantiert.

Inhalt In der Kleinstadt Riverton ist vor 16 Jahren ein Serienmörder von der Polizei getötet worden. Der Leichnam des Rippers verschwand allerdings auf mysteriöse Weise. In derselben Nacht kamen sieben Kinder auf die Welt, unter ihnen auch Bug, der Sohn des Mörders. Vor seinem letzten Atemzug hatte der Ripper noch geschworen, nach Riverton zurückzukehren, um die an seinem Todestag Geborenen zu töten. Jetzt ist das erste Opfer des wiederauferstandenen Killers zu beklagen. Bug und seine Schicksalsgenossen müssen um ihr Leben fürchten.

DARSTELLER Max Thieriot (Bug)

John Magaro (Alex)

Denzel Whitaker (Jerome)

Zena Grey (Penelope)

Nick Lashaway (Brandon)

Paulina Olszynski (Brittany)

REGIE und DREHBUCH Wes Craven