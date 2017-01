Die Abenteuer des jungen Marco Polo In Diensten der Kreuzritter von Akkon

Marco und seine Freunde sind mittlerweile in Akkon angekommen. Von hier aus wollen sie ihre Reise hoch zu Ross fortsetzen. Leider finden sie in der ganzen Hafenstadt kein einziges Pferd. Alle wurden von den Kreuzrittern aufgekauft. Um an ein Reittier zu gelangen, treten Marco und seine Freunde kurzerhand als Knappen einem Orden bei. Dummerweise vergessen sie allerdings, das Kleingedruckte im Vertrag zu lesen und verpflichten sich - ohne es zu wissen - für etliche Jahre.