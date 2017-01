How I Met Your Mother Sinfonie der Erleuchtung

Robin glaubt, schwanger zu sein. Als Vater kommt eigentlich nur Barney in Frage. Während sich Barney sehr über ein gemeinsames Kind mit Robin freuen würde, hadert diese mit ihrem Schicksal. Denn eigentlich steht Robin nicht der Sinn nach Familiengründung. Noch dazu ist sie zurzeit mit Kevin liiert. Inzwischen möchte sich Marshall bei der Weihnachtsdekoration in seinem neuen zu Hause so richtig austoben.