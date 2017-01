Hawthorne Am Tiefpunkt

Nach den jüngsten Ereignissen will Christina so schnell wie möglich wieder arbeiten gehen. Christina weiß nur noch nicht, dass sie ihren Job verloren hat. So kommt es, wie es kommen muss - Bobbie und Christina geraten heftig aneinander. Inzwischen wird ein kleines Mädchen bewusstlos im Krankenhaus aufgefunden. Die kleine ist Diabetikerin und von ihren Eltern fehlt jede Spur.



