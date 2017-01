Hannah Montana - Der Film ("Hannah Montana: The Movie") Leinwanddebüt von Miley Cyrus!

Popstar Miley Cyrus in ihrem großen 'Hannah Montana'-Leinwandabenteuer. Mit zahlreichen Songs bringt sie dabei ordentlich Schwung ins scheinbar ruhige Landleben von Tennessee....

Seit ihrem Debüt mit der Disney-Serie "Hannah Montana" (2006-2011) im Alter von 13 Jahren hat Miley Cyrus die Teenie-Welt im Sturm erobert. Als Destiny Hope vor 24 Jahren in Nashville geboren, wurde ihr Musik quasi in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist der in den USA bekannte Countrysänger Billie Ray Cyrus, der im Jahre 1992 mit dem Song "Achy Breaky Heart" die Hitparaden stürmte, Mileys Patentante ist niemand Geringerer als Country-Ikone Dolly Parton.



Inzwischen hat die heute 24-Jährige vier Studio-Alben veröffentlicht, fünf Welttourneen absolviert und rangiert in der Forbes-Liste jedes Jahr unter den 100 mächtigsten Promis Hollywoods.

Der Soundtrack zu "Hannah Montana - Der Film" kletterte im Nu auf Platz eins der Billboard-Charts. Inzwischen hat sie auch eine eigene Modelinie für ihre Fans mit dem Namen 'Miley Cyrus & Max Azria Clothing-Line' auf den Markt geworfen, ihr eigenes Parfüm kreiert und bricht immer wieder Videorekorde, wie für ihren ersten Number-One-Erfolg in den USA "Wrecking Ball", dessen Musikvideo ganze 19,3 Millionen Mal in nur 24 Stunden aufgerufen wurde. Auf der Leinwand war die vielbeschäftigte Pop-Prinzessin im US-Remake des französischen Filmhits "LOL" (2012) an der Seite von Demi Moore zu sehen.

Inhalt Miley genießt ihr Leben als Popstar Hannah Montana in vollen Zügen. Der Ruhm scheint ihr in letzter Zeit aber ein wenig zu Kopf gestiegen zu sein. Vater Robby beschließt daher, sie kurzerhand aus Kalifornien in ihre Heimat nach Tennessee zu schicken. Mit der ländlichen Idylle weiß Miley zunächst überhaupt nichts anzufangen. Selbst ihr geliebtes Pferd, scheint sie nicht mehr zu erkennen. Als sie den gut aussehenden Travis kennen lernt, erscheint das Landleben plötzlich gar nicht mehr so langweilig.

DARSTELLER Miley Cyrus (Hannah Montana / Miley Stewart)

Billy Ray Cyrus (Robby Roy Stewart)

Emily Osment (Lily Truscot / Lola Luftnagle)

Jason Earles (Jackson Stewart)

Mitchell Musso (Oliver Oken / Mike Standley III)

Moises Arias (Rico)

Vanessa Williams (Vita)

REGIE Peter Chelsom

Drehbuch: Dan Berendsen

Kamera: David Hennings

Musik: John Debney



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)