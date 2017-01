Hot In Cleveland Die russische Braut

Um Melanies Sendung bekannter zu machen, startet der Radiosender einen Werbegag. Melanie soll 24 Stunden am Stück ihre Sendung moderieren. Joy und Bob arbeiten undercover für die Polizei, um an ein Gaunerpärchen heranzukommen. Je länger die beiden zusammen arbeiten, desto mehr Gefallen findet Joy an Bob. Und Victoria will ihr Image aufpolieren und beschließt für die Erhaltung eines Hundeparks zu kämpfen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)