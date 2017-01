Pirates of the Caribbean 4 - Fremde Gezeiten ("Pirates of The Caribbean: On Stranger Tides")

In ihrem vierten Abenteuer sind Barbossa und Captain Sparrow (Johnny Depp) auf der Suche nach dem Quell der ewigen Jugend. Doch auch der gefürchtete Blackbeard und seine heißblütige Tochter Angelica (Penélope Cruz) sind hinter dem legendären Wasser her.....

Laut Captain Teague (Keith Richards), dem Vater von Jack Sparrow, sind vier Dinge vonnöten, um Unsterblichkeit zu erlangen: Die Träne einer Meerjungfrau, zwei besondere Kelche und das Wasser des legendenumrankten Brunnens der ewigen Jugend. Das ist der Ausgangspunkt des vierten Teils der Disney-Franchise, der, erstmals nicht von Gore Verbinski, sondern von "Chicago"-Regisseur Rob Marshall inszeniert wurde.

Unter der Produzenten-Ägide von Jerry Bruckheimer serviert Rob Marshall (erstmals in 3D) seinem Publikum die bewährte Mischung aus atemberaubenden Special Effects, schnellen Schnitten, Slapstickeinlagen, köstlichen One-Liners und einem bombastischem Sound. Johnny Depp kann seinen Captain Sparrow inzwischen im Schlaf und verzückt seine Fans mit noch groteskeren Einlagen und Wortwitzen als in den vorangegangenen Teilen.



Diesmal findet er eine formidable Gegenspielerin in Gestalt von Penélope Cruz, die Sparrows alte Flamme Angelica mimt. Die giftgetränkten Wortgefechte der beiden Streithähne erinnern an beste Screwball-Comedy-Zeiten der 1940er Jahre. Turteltäubchen Keira Knightley und Orlando Bloom sind zwar nicht mehr an Bord, dafür gibt es ein Wiedersehen mit Geoffrey Rush als (inzwischen) einbeiniger Barbossa. Ian McShane ("Tore der Welt") hat seinen ersten Auftritt als berüchtigter Pirat Blackbeard, der Jack Sparrow zwingt, ihn zum sagenumwobenen Wasser der Jugend zu bringen. Die Drehbuchtautoren der ersten drei Teile, Ted Elliott und Terry Rossio, zeichneten für das Drehbuch verantwortlich.

"Fluch der Karibik 5" im Frühjahr 2017 Vier Jahre nach dem vierten Teil segelt Johnny Depp mit Mitstreiter Orlando Bloom einem neuen Abenteuer entgegen. "Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache" wurde letztes Jahr unter der Regie der norwegischen Filmemacher Joachim Ronning und Espen Sandberg (beide "Kon-Tiki") in Australien gedreht und soll am 25. Mai 2017 in den Kinos starten.

Dreharbeiten auf Hawaii Deutschlands Hollywood-Komponist Hans Zimmer steuerte erneut den wuchtigen Soundtrack bei. Das Produktionsdesign und die spektakulären Schauwerte (darunter blutrünstige Meerjungfrauen und leibhaftige Zombies) entstammten einer Armada von digitalen Effektstudios, darunter die Zauberkünstler von "Industrial Lights & Magic". Cast und Crew durften sich über exotische Locations in Hawaii (O'ahu, Kaua'i) und Puerto Rico (Fajardo) freuen, mussten aber auch mit Drehorten in England (Cambridge, Surrey, Kent) und Long Beach (Kalifornien) vorliebnehmen. Außerdem wurde in den legendären Pinewood Studios in England und in den Universal Studios in Kalifornien gedreht.

Rekord-Wochenende! Ausgestattet mit einem Budget von $250 Millionen Dollar fuhr der Film mit über $346,4 Millionen Dollar das beste Startwochenende weltweit in der Filmgeschichte ein. Insgesamt spülte der Film 1,046 Milliarden Dollar in die Kinokassen und platzierte sich damit auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Nachdem Johnny Depp bereits für einen fünften Teil zugesagt hat, wird am Drehbuch fleißig getüftelt. Der Kinostart ist für Juli 2016 geplant.

Johnny Depp Produzent Jerry Bruckheimer ("The Rock") und Regisseur Rob Marshall ("Die Geisha") ließen ihrem Star freie Hand bei der Rollengestaltung von Kapitän Sparrow. Johnny Depp sah seinen Piraten als Rockstar des 18. Jahrhunderts und nahm sich das rollende Ur-gestein Keith Richards als Vorbild für seine schillernde Darstellung. Eine Oscar-Nominierung sowie der Einsatz von Keith Richards als Johnny Depps Vater im dritten und vierten Teil der Seeräuber-Saga winkten als Lohn.

Kurzinhalt Jack Sparrow sitzt ohne Schiff in London fest. Da überrascht ihn der britische König George II. höchstpersönlich mit einem brisanten Auftrag. Er soll die mysteriöse Quelle der ewigen Jugend vor den konkurrierenden Spaniern finden. Kurzerhand landet Jack auf dem Schiff seiner alten Liebe, der temperamentvollen Piratenbraut Angelica. Ein atemberaubender Wettlauf beginnt, denn auch deren Vater, der gefürchtete Pirat Blackbeard, und Jacks Erzfeind Barbossa sind bereits auf der Jagd nach dem sagenhaften Jungbrunnen.

DARSTELLER Johnny Depp (Capt. Jack Sparrow)

Penélope Cruz (Angelica)

Geoffrey Rush (Hector Barbossa)

Ian McShane (Blackbeard)

Kevin McNally (Joshamee Gibbs)

Astrid Berges-Frisbey (Syrena)

Sam Claflin (Philip Swift)

Stephen Graham (Scrum)

Keith Richards (Captain Teague)

REGIE Rob Marshall