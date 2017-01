Smash Ihr Auftritt, Mr. DiMaggio

Nun ist es fix, die weibliche Hauptrolle der Marylin geht an Ivy. Somit kann die eigentliche Arbeitsphase für das Musical beginnen. Nun müssen die Darsteller der drei männlichen Hauptrollen gecastet werden. Eileen schlägt Michael Swift vor, doch Julia ist von dieser Idee nicht begeistert. Für Karen trifft es sich gut, dass sie zu einer Babyparty in ihrer alten Heimat eingeladen ist. So kann sie ein bisschen Abstand zum Broadway gewinnen und ihre Enttäuschung überwinden.