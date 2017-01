Gigglebug - Kicherkäfer Arten zu lachen

In einer Ecke des Grünbeerwaldes machen sich heute Sorgenfalten breit: Barry der Bär ist in eine Schlammpfütze getreten und deswegen über und über mit Schmutz bedeckt. Während die Spottdrosseln sich totlachen über Barrys Missgeschick, nimmt Kicherkäfer seinen Freund in Schutz und versucht ihn wieder aufzuheitern. Doch das ist schwieriger als gedacht.