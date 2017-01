Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Doppelfehler

Das erfolgreiche Tennis-Pärchen Ted und Allison ist nicht nur auf dem Platz ein Team. Die beiden sind schon seit einigen Jahren verheiratet. Doch in letzter Zeit gibt es beim Tennis eine Formkrise, bei der Dani helfen soll. Nico hat entdeckt, dass die Spielerkabinen und die Büros abgehört wurden. Aber nicht nur das, auch in Danis Therapiezimmer wurde eine Wanze versteckt. Und Ray Jay braucht dringend Geld fürs College.

