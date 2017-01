Under the Dome Blutregen

Nachdem Big Jim erkannt hat, dass die begrenzten Nahrungsressourcen innerhalb der Kuppel nicht für alle Einwohner reichen werden, ordnet er eine Volkszählung an. Und Sam glaubt nicht an die Schuld von Junior betreffend Angies Tod. Vielmehr erinnern ihn die Blackouts seines Neffen an die seiner Schwester. Deshalb rät er Junior, den Ort des Verbrechens erneut aufzusuchen, um sein Erinnerungsvermögen anzuregen.