Navy CIS: L.A. Tuhon

Ein afrikanischer Diplomat wird von einem Auftragskiller ermordet. Als sich Sam und Callen an die Arbeit machen, stoßen sie schon bald auf einen alten Bekannten: Es sieht so aus, als hätte Hettys alter Freund Tuhon seine Finger im Spiel. Deshalb werden Callen und Sam nach Mexiko geschickt um Tuhon zu befragen. Unterdessen ist Kensi nach wie vor in Afghanistan, um nach dem 'White Ghost' zu suchen.