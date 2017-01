Navy CIS: L.A. Lily

Lily, die Tochter von Senator Lockhart, wird von einem Unbekannten in ihrem Haus angegriffen. Da nicht ausgeschlossen werden kann dass die Tat politisch motiviert ist, schaltet sich der NCIS ein. Sam und Callen geraten beim Versuch Lily in ein sicheres Versteck zu bringen in einen Hinterhalt. In der Zwischenzeit begegnet Kensi Sabatino in Afghanistan. Der klärt sie darüber auf, welches Schicksal ihrem Vorgänger widerfahren ist.