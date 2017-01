Ein bewegter Herbst liegt hinter uns, die Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebungsentscheidung, die Wahl von Donald Trump zum neuen US Präsidenten, die Diskussion um ein Burkaverbot, Horrorclown-Terror und nicht zu vergessen die 2. Staffel der großen Chance der Chöre, all das hat Österreich mehr oder weniger bewegt. In einer hochkarätig besetzten Pressekonferenz (sowohl Stermann als auch Grissemann) ziehen Stermann und Grissemann eine Willkommen Österreich Bilanz zum vergangenen Herbst und präsentieren Highlights aus der Sendung. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Norbert Hofer, Alexander Van der Bellen, Peter Klien, maschek sowie Highlights aus den Talks mit Perönlichkeiten wie Anna Veith, Peter Resetarits, Stefan Petzner, Joko & Klaas, Monika Gruber & Viktor Gernot oder Ingrid Thurnher.