Mistresses Muss denn Liebe Sünde sein?

Zwischen Dom und Savi ziehen dunkle Wolken auf. Dom hat Savi mit Zack gesehen. Als er Savi Fragen über diesen Abend stellt und Savi ihn anlügt, ist der Bogen für Dom schließlich überspannt. Auch April muss festellen, dass sie in Beziehungsangelegenheiten falschen Illusionen nachhängt. Indes lässt Scott bei einer Verabredung mit Joss stundenlang auf sich Warten. Nach heftigen Vorwürfen erfährt Joss den Grund für sein nachlässiges Verhalten: Scott ist an diesem Tag eine 22-jährige Patientin am OP-Tisch gestorben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)