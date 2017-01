Zoom - Der weiße Delfin Der Talisman

Seit ewigen Zeiten erhält jeder junge Mann im Dorf für einen Tag den Tapferkeits-Talisman. Durch ihn vervielfältigt sich seine Kraft. Diesmal ist Yann an der Reihe. Als er den Talisman beim Surfen testen will, geht das gute Stück jedoch verloren und bei Yann ist der Jammer groß. Auru und Timeti helfen beim Suchen. Dabei verschweigt Auru allerdings, dass er durchaus fündig geworden ist. Als er den Talisman später holen will, wird Auru von der Strömung mitgerissen und gerät in ungeahnte Schwierigkeiten.