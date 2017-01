Im November 2016 wurde zum ersten Mal der "Oberhummer Award" verliehen - im Gedenken an den vor einem Jahr verstorbenen, legendären Science Buster Heinz Oberhummer und für besondere Leistungen im Bereich der medialen Wissenschaftsvermittlung.

In einer von Martin Puntigam und Wissenschafts-Kollegin Elisabeth Oberzaucher präsentierten Gala im Wiener Stadtsaal wurde der mit € 20.000,-- dotierte Preis (gesponsert von der Uni Graz, der TU Wien, dem ORF, Radio FM4 und der Stadt Wien) an den US-Amerikaner James Randi verliehen. Der quicklebendige 88jährige Magier wurde in den 70er Jahren u. a. dadurch bekannt, dass er selbsternannte "echte" Magier und Wunderheiler aufdeckte (u.a. Löffelbieger Uri Geller). Umrahmt von Experimenten, Musik und Laudatios verblüffte Randi an diesem Abend mit einigen Tricks und einer faszinierenden Persönlichkeit.