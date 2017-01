The Big Bang Theory Die Spaßbremse

Beim gemeinsamen Abendessen sitzt Penny wieder einmal aus Platzmangel auf dem Boden. Leonard denkt daraufhin über einen größeren Esstisch nach. Alle sind einverstanden - mit Ausnahme von Sheldon, der Veränderungen hasst. Um seinen Standpunkt durchzusetzen, nimmt er sogar die Trennung von Amy in Kauf. Indes erklärt sich Howard bereit, erneut mit der NASA ins All zu fliegen. Bernadette ist erstaunt. Noch gut kann sie sich an Howards Gejammer bei seiner letzten Raumfahrtmission erinnern.