Hawthorne In guten wie in schlechten Zeiten

Christina und Tom heiraten. Doch der Tag steht unter keinem guten Stern, und verschiedene Ereignisse stören die festliche Zeremonie. Als Tom auch noch in der Hochzeitsnacht zu einer Besprechung beordert wird, beschließt Christina nach Hause zu fahren. Doch am Krankenhausparkplatz wird die hochschwangere Christina überfallen und brutal zusammengeschlagen. Ihr Baby befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand. Detective Nick Renata übernimmt den Fall.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)