Alvinnn!!! und die Chipmunks Zurück in die Natur

Dave unternimmt mit den Chipmunks einen Ausflug in die Natur. Die Hölle für die drei Streifenhörnchen, befinden sie sich doch mitten in der Einöde - ohne Strom, ohne Handyempfang und mit kaputter Hütte als Schlafstätte. Doch nach und nach setzt bei den Burschen ein Wandel ein und sie beginnen, Spaß am Ausflug zu haben.