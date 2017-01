Unforgettable Flashback

Ein afghanischer Taxifahrer wird während seiner Schicht auf offener Straße erschossen. Der Mord gleicht einer Hinrichtung. Um schneller an eine Arbeitserlaubnis zu gelangen, hatte der Mann die US-Behörden bei der Terrorbekämpfung unterstützt. Aufgrund des speziellen Verletzungsmusters schließt Carrie einen terroristischen Hintergrund bei dem Verbrechen jedoch aus. Alles spricht vielmehr dafür, dass der Täter aus dem militärischen Umfeld kommt und viele Jahre in Afghanistan als Soldat gedient hat.



