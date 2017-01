House of Cards Nominierung

Inhalt - 'Nominierung', IV/10

Durch Catherines Intrige gerät Franks Nominierung als Präsidentschaftskandidat am offenen Parteitag zunehmend in Gefahr. Doch so leicht gibt er sich nicht geschlagen. Unter einem Vorwand reist Frank zurück nach Washington, wo er versucht Catherine wieder auf seine Seite zu ziehen, da sonst Claires Kanditatur als Vizepräsidentin gefährdet wäre. Indes ist Claire zu ihrer todkranken Mutter gereist.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



DARSTELLER

Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Neve Campbell (LeAnn Harvey)

Ali Mahershala (Remy Danton)

Derek Cecil (Seth Grayson)

REGIE

Robin Wright