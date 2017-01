Justified Offener Vollzug

Rachels Schwager Clinton befindet sich zur Zeit im offenen Vollzug. Doch wegen einer Kleinigkeit wird ihm der Freigang zum Geburtstagsfest seines kleinen Sohnes verweigert. Daraufhin rastet Clinton aus und flüchtet. Raylan versucht nun den Schaden zu begrenzen. Außerdem muss Raylan ausloten, inwieweit nach dem Überfall der Bennetts auf einen Drogentransport nun Rache von seiten der Dixie-Mafia droht.

